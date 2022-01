Vizinha, cantora é colocada como nova namorada de Brad Pitt

O The Sun garante que Brad Pitt tem uma nova namorada. Trata-se de Lykke Li, cantora sueca que se tornou vizinha do ex de Angelina Jolie.

O jornal, inclusive, aponta essa mudança como consequência do relacionamento. A cantora está com 35 anos, enquanto o astro de Hollywood tem 58.

A cantora estaria agora morando a apenas três minutos de Brad Pitt. Fontes garantem o romance, apesar de que os dois nunca foram vistos juntos.

Likke Li é mais conhecida pela canção I Follow Rivers, que esteve na trilha sonora de Azul É a Cor Mais Quente. A cantora já foi indicada dez vezes ao Grammy, vencendo dois troféus.

Brad Pitt e a artista ainda não se pronunciam sobre a publicação do The Sun.

Antes, revista disse que Brad Pitt tinha problemas para namorar

Após o divórcio com Angelina Jolie em 2016, Brad Pitt tem passado por problemas para namorar de novo. A US Weekly afirma que o ator não consegue mais um relacionamento sério.

Nos últimos anos, Brad Pitt foi ligado a muitas pretendentes. Entre elas, a ex Jennifer Aniston. Mas, de encontros românticos, o único flagra foi com a modelo Nicole Poturalski.

O site diz que Brad Pitt “amaria namorar de novo”. Mas, o astro passa por dois problemas: a atenção da mídia e todo processo que um relacionamento duradouro pede.

“Ele quer encontrar alguém especial para uma relação duradoura. O problema é que ele odeia o processo e como ele não pode sair para um café sem virar fofoca”, afirmou a publicação.

Por conta dessa situação, o ex de Angelina Jolie tenta “focar em trabalho, caridade e família”. Resta saber se o suposto caso com a cantora entra no mesmo grupo ou não.