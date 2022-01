Will Smith parabeniza atriz de Um Maluco no Pedaço após briga ser superada

Em 2020, Will Smith e Janet Hubert superaram uma briga depois de 27 anos – tempo que eles não tinham se falado até então. Agora, o astro enviou uma bonita mensagem de parabéns para a colega de Um Maluco no Pedaço.

O astro mostrou que tudo continua bem entre eles. Will Smith enviou uma doce mensagem colocando uma foto dos dois dos tempos de Um Maluco no Pedaço.

Continua depois da publicidade

“Feliz aniversário, Janet! Bençãos por mais uma volta ao redor do sol”, escreveu Will Smith.

Janet Hubert foi a Tia Viv original da série famosa. Mas, após três temporadas deixou o elenco por problemas contratuais e tensões de bastidores, que envolveram Will Smith.

Em 2020, na reunião de Um Maluco no Pedaço no HBO Max, os dois choraram ao fazer as pazes. Confira abaixo a publicação.

Will Smith solta pum no meio de gravação

Em um divertido vídeo, Will Smith deixou escapar um pum enquanto participava de uma gravação se exercitando na academia do Miami Dolphins, um time de futebol americano. O ator de Hollywood arrancou risadas de todos no local.

No vídeo, o astro aparece fazendo um exercício de rolar o braço em um suporte, enquanto fica de joelhos no chão, até que em um determinado momento ele acaba soltando um pum.

Will Smith se desculpa algumas vezes, enquanto os outros ao seu redor se divertem com a situação, e faz uma brincadeira: “Vocês têm chuveiros aqui?”

Assista ao vídeo compartilhado por Will Smith no TikTok abaixo. Um Maluco no Pedaço, enquanto isso, está no HBO Max.