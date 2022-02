Após detonar Johnny Depp, ator se derrete por Brad Pitt: “Lindo”

Ator que recentemente chamou atenção com suas críticas ao astro Johnny Depp, Brian Cox é só elogios quando se trata de Brad Pitt. Eles trabalharam juntos em Troia.

Falando com a Vanity Fair, Brian Cox demonstrou a sinceridade de sempre ao comentar sobre Brad Pitt. Ele admitiu que se impressionou com a beleza do astro durante as gravações de Troia.

“Fiquei de queixo caído quando Brad apareceu. Ele estava incrivelmente lindo.”

“Eu sou hétero, mas só pensava em como aquele cara era deslumbrante. Qual era a chance de alguém dividir a tela com aquele homem lindo?”

Brad Pitt e Brian Cox trabalharam juntos em Troia

Lançado em 2004, Troia também contou com Eric Bana e Orlando Bloom, além de Brad Pitt e Brian Cox. O longa-metragem se mostrou um sucesso com o público, embora tenha dividido a crítica.

Em suas críticas contra Johnny Depp, Brian Cox chamou o ator de “exagerado” e “superestimado”. Ele também mencionou que recusou a oportunidade de trabalhar com o astro em Piratas do Caribe.

Mais tarde, Brian Cox voltou atrás e mencionou que gosta de alguns trabalhos de Johnny Depp. Ele negou que tenha desrespeitado o astro, dizendo que suas reservas quanto a ele são “absolutamente mínimas”.

Com Brad Pitt e Brian Cox, Troia está agora disponível pela Netflix.