Ator de All of Us Are Dead revela ter ganho 32kg para série da Netflix

Trabalhar com atuação nem sempre é fácil, e o coreano Im Jae-hyuk, de 27 anos, sentiu isso na pele ao ser contratado para interpretar Yan Dae-su em All of Us Are Dead, nova série coreana de zumbis da Netflix.

O ator contou em entrevista recente que, quando assinou com sua atual agência, precisou perder um pouco de peso. No entanto, a Netflix tinha um físico diferente em mente para Dae-su, que nos quadrinhos aparece com uma estrutura mais encorpada, dando o aspecto de protetor e força bruta do grupo.

Apesar das diferenças em aparência, a equipe de elenco da Netflix viu potencial nas habilidades de Im como ator e pediu que ele ganhasse peso para ficar mais parecido fisicamente com seu personagem em All of Us Are Dead.

Para isso, o astro ganhou 32 quilos antes das gravações da série, mas conta ainda que já perdeu mais de 20 desde o fim das filmagens do drama, há cerca de dois anos, devido a suas preferências pessoais de imagem.

Confira o antes e depois de Im Jae-hyuk:

All of Us Are Dead é sucesso

Os esforços de Im Jae-hyuk recompensaram: All of Us Are Dead é a terceira série de língua não-inglesa da Netflix com maior audiência, perdendo apenas para a também coreana Round 6 e a espanhola La Casa de Papel.

Im, que até então conciliava seus projetos de ator com três trabalhos de meio período para conseguir pagar as contas, deve receber em breve mais oportunidades de atuar após o sucesso da série da Netflix.

A trama acompanha um grupo de adolescentes, estudantes do Ensino Médio, que se unem para tentar escapar da escola com vida após um vírus zumbi começar a se espalhar pelo local. Além do apocalipse, precisam lidar ainda com assuntos como bullying e romance, típicos dessa fase da vida.

Segundo as vontades do criador de All of Us Are Dead, Lee Jaekyu, a série pode retornar para uma segunda temporada, mas a plataforma de streaming ainda não confirmou ou negou a possibilidade de mais episódios.