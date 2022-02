Ator de Shang-Chi muda de visual, mas não deve ser para filme da Marvel

Simu Liu, que interpreta o protagonista de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, mudou consideravelmente o próprio visual, mas isso provavelmente não está relacionado à continuação do filme da Marvel.

No Instagram, ele publicou uma selfie com cabelos loiros, ao contrário do preto com o qual estamos acostumados.

“Desculpa, mãe, por favor não me mate”, escreveu o ator da Marvel na legenda.

Ronny Chieng, que interpreta Jon Jon em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis brincou: “Ficou uma m*rda”. Já Fala Chen, que vive a mãe do personagem dele no filme da Marvel comentou: “Estou desapontada, filho”.

Provavelmente não é algo relacionado a Shang-Chi, tendo em vista que o filme ainda está longe de ser lançado (e gravado), embora já esteja em desenvolvimento inicial. Veja a publicação de Simu Liu, abaixo.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+.

