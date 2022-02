Ator de Stranger Things se parece com seu personagem de forma surpreendente

Em Stranger Things, o ator australiano Dacre Montgomery deixou muitos fãs sem fôlego. Como o bad boy Billy, o astro aumentou sua popularidade e conquistou admiradores no mundo todo. Seu retorno já está confirmado na 4ª temporada, mas muitos assinantes da Netflix não sabem que o intérprete compartilha uma interessante característica com seu personagem.

“Não temos boas notícias para o nosso ‘Americano’: ele está aprisionado, longe de casa, no deserto gelado de Kamchatka, onde enfrenta perigos humanos e… outros. Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos, um novo horror começa a surgir, algo há muito enterrado, algo que conecta tudo”, afirma a sinopse de Stranger Things 4.

Continua depois da publicidade

Além de seu incomparável elenco principal, a 4ª temporada da série terá reforços de peso, como Amybeth McNulty, de Anne with an E, Robert Englund, de A Hora do Pesadelo, e Jamie Campbell Bower, da franquia Harry Potter.

O site TheThings revelou qual característica Dacre Montgomery compartilha com o Billy de Stranger Things; veja abaixo.

Como Dacre Montgomery se parece com o Billy de Stranger Things?

Considerando a problemática personalidade de Billy em Stranger Things, é difícil imaginar que Dacre Montgomery compartilhe os defeitos do personagem.

Mas em uma entrevista recente, o australiano surpreendeu ao contar uma experiência vivida em uma famosa escola de teatro.

Antes de interpretar Billy em Stranger Things, Dacre estudou na Academia Australiana de Artes Performáticas, uma das mais aclamadas do país.

Mas antes de começar os estudos, Dacre havia sido demitido de um emprego fixo, e teve o relacionamento terminado pela namorada.

Dessa forma, quando entrou para a Academia, o astro de Stranger Things não estava vivia um momento positivo.

A revolta levou Dacre a se tornar um jovem arrogante, e se envolver em várias confusões na escola – assim como acontece com Billy em Stranger Things.

Na entrevista, Dacre revelou ter se recusado a aprender o método de atuação Feldenkrais, e não ter interesse nenhum em descobrir novas técnicas vocais.

O astro também protagonizou brigas com outros alunos, e por isso, quase foi expulso da escola em três ocasiões diferentes.

“Os professores se cansaram do comportamento de Dacre, e ofereceram um ultimato: ele deveria retornar em setembro com uma perspectiva melhor ou, seria expulso da escola”, afirma a matéria do TheThings.

Esse ultimato fez Dacre Montgomery “acordar para a vida”, e retornar à Academia com uma atitude mais afável e disposta a apreender.

Felizmente, Dacre Montgomery terminou os estudos e se mudou para os Estados Unidos em busca do estrelato.

Poucos anos depois, o ator australiano foi escalado como o Billy de Stranger Things, e o resto dessa história, os fãs já conhecem.

Stranger Things 4 retorna ainda em 2022 na Netflix.