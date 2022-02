Ator de The Walking Dead pode ter sido assassinado

J. Moseley, ator conhecido por The Walking Dead, foi encontrado morto no início do mês aos 31 anos. A suspeita inicial da causa da morte seria suicídio, e a polícia continua investigando “todas as possibilidades” em torno da morte, incluindo um possível crime, de acordo com novas informações de um relatório que o TMZ teve acesso.

Depois que a morte de Moseley foi investigada como um possível suicídio, o site informou que a família do ator, incluindo sua irmã Teerea Kimbro, acredita que Moseley foi assassinado.

“Durante a investigação preliminar, a possibilidade da morte ter sido um suicídio foi considerada, sem descartar outras possibilidades”, disse o capitão Randy Lee, do Departamento de Polícia de Stockbridge, em Geórgia, ao TMZ. “À medida que os investigadores progrediram em sua investigação e mais evidências foram processadas, revisadas e analisadas, outras possibilidades se apresentaram, incluindo [morte] acidental”, finalizou.

Policiais teriam encontrado Moseley em seu carro perto da Ponte Hudson em Stockbridge, Geórgia, com um ferimento de bala na cabeça e uma arma no colo. De acordo com um membro da família, “os investigadores apontaram evidências de respingos de sangue, a maneira como a bala entrou no crânio de Moses e seu aperto na arma não necessariamente se alinhando com suicídio”.

O TMZ relata que “a bala entrou abaixo do olho de Moses e nunca deixou seu crânio, enquanto as pessoas que tiram a própria vida geralmente colocam a arma na têmpora (e a bala sai do outro lado) ou na boca”.

O relatório acrescenta que Moseley apertava a mão de forma “frouxa”, “como se alguém a tivesse colocado em sua mão”.

Moses J. Moseley apareceu em seis episódios de The Walking Dead. Na terceira temporada, ele fez parte de um dos zumbis liderados por Michonne.

Ator de The Walking Dead foi considerado promessa de Hollywood

Quando Moses J. Moseley apareceu em The Walking Dead, o ator foi considerado uma promessa de Hollywood. Em 2012, o famoso chegou a ser capa da EW ao lado de Danai Gurira.

Após a série de zumbis, Moseley teve participações em algumas outras séries. Entre elas, A Rainha do Sul e Watchmen.

O ator de The Walking Dead também teve participações em filmes como Jogos Vorazes: Em Chamas e Os Estagiários. O papel final da carreira de Moseley foi na série Tales.

“Ele foi amado por todos que o conheciam. Era uma luz para todos”, afirmou a agente do ator para imprensa.

No Brasil, The Walking Dead está disponível na Netflix e no Star+.

