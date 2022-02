Atores de Glee e da Marvel que morreram logo após a fama

A morte é parte da vida, e como as homenagens do Oscar indicam, nem mesmo os astros de Hollywood duram para sempre. Mas uma coisa é se despedir de um amado ídolo idoso, e algo completamente diferente, é sofrer com a morte de atores e atrizes no auge da fama – como aconteceu com estrelas de Glee e da Marvel.

Quando um ator ou atriz morre na juventude, o luto é praticamente dobrado. Além de lamentar a ausência pessoal dos astros, fãs refletem sobre os projetos que eles deixaram de participar.

Nos últimos anos, muitos atores e atrizes faleceram no auge da fama, ou logo após conquistarem sucesso na indústria e ficarem conhecidos no mundo todo.

O site Looper relembrou a morte de um astro da Marvel e de dois atores de Glee, que deixaram fãs arrasados e admiradores em choque.

O canadense Cory Monteith se tornou um verdadeiro astro da TV com sua performance em Glee. Na série de Ryan Murphy, exibida originalmente pela Fox, o ator interpretou o sensível atleta Finn Hudson, um dos protagonistas da produção.

Mesmo na pele de um adolescente, Cory Monteith já tinha 27 anos quando começou a atuar em Glee, em 2009. O ator começou sua carreira em 2004, com uma participação especial na série Stargate: Atlantis.

Antes de Glee, Cory também era conhecido por séries como Kyle XY, Kaya e Supernatural.

Em julho de 2013 – quatro anos após o lançamento inicial de Glee – Monteith foi encontrado morto em um quarto de hotel, na cidade de Vancouver. Ele tinha apenas 31 anos.

De acordo com a autópsia, o ator morreu de “uma combinação mortal de heroína e álcool”.

Após a morte de Cory, o elenco e a equipe de produção de Glee fizeram uma emocionante homenagem ao astro, no episódio “The Quarterback” (o 3º episódio da 5ª temporada).

A morte chocante de Chadwick Boseman aconteceu em 2020, quando o astro tinha apenas 43 anos. O ator foi diagnosticado com câncer de cólon em 2016, mas preferiu manter sua luta contra a doença em segredo.

Embora Chadwick Boseman tenha morrido no auge de sua carreira – após filmes como Pantera Negra e Vingadores: Guerra Infinita – o ator já era bastante conhecido antes de ingressar no elenco do MCU.

A primeira performance do astro na TV aconteceu em um episódio da sitcom All My Children. Depois, o ator ficou famoso no mundo todo ao interpretar três figuras da vida real nos cinemas: Jackie Robinson (em 42: A História de uma Lenda), James Brown (em Get On Up) e Thurgood Marshall (em Marshall).

De maneira póstuma, Boseman também recebeu uma indicação ao Oscar por sua performance no filme A Voz Suprema do Blues, com Viola Davis.

Mais recentemente, o ator emocionou fãs da Marvel com sua dublagem póstuma na série animada What If?.

A morte de Naya Rivera, em 2020, foi particularmente dolorosa para os fãs de Glee. Afinal de contas, a atriz interpretou uma das personagens mais icônicas da produção: a líder de torcida queer Santana Lopez.

Quando o filho pequeno de Naya foi encontrado sozinho em um bote, no Lago Piru, Califórnia, fãs encheram as redes sociais de preces pela segurança da atriz.

Infelizmente, após dias tensos de buscas e investigações, o corpo de Naya Rivera foi encontrado. Tudo indica que a atriz salvou o filho do afogamento antes de sucumbir às águas, em um sacrifício que deixou admiradores do mundo inteiro desolados.

Naya Rivera começou sua carreira ainda na infância, com participações em séries como Family Matters, Smart Guy e The Royal Family.

Além de suas performances na TV, Naya também era conhecida por sua voz inconfundível, por seu ativismo na comunidade LGBTQIA+ e pelo livro “Sorry, Not Sorry”, lançado em 2016.

Glee está disponível na Netflix. Os filmes e séries da Marvel estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.