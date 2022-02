Atriz estoura nas redes sociais por causa de Round 6 e All of Us Are Dead

Nos últimos anos, a Netflix tem comprovado o potencial de séries sul-coreanas com o público internacional. Após o sucesso monumental de Round 6, a plataforma aproveita a enorme popularidade de All Of Us Are Dead. As produções também aumentam o interesse da audiência por astros e estrelas da Coreia do Sul. Esse é o caso de Lee Yoo Mi, que passou a estourar nas redes sociais após performances no streaming.

Após interpretar personagens bem diferentes em Round 6 e All Of Us Are Dead, a atriz viveu um imenso aumento de popularidade nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores em questão de dias.

O sucesso instantâneo de Lee Yoo Mi nas redes sociais se parece muito com o de HoYeon Jung, que após interpretar a Jogadora 067 em Round 6, se tornou uma das personalidades sul-coreanas mais seguidas no Instagram.

O site AllKPop falou sobre o sucesso de Lee Yoo Mi nas redes sociais e como ele se relaciona com Round 6 e All Of Us Are Dead; veja abaixo.

O sucesso de Lee Yoo Mi, de All Of Us Are Dead, nas redes sociais

A atriz sul-coreana Lee Yoo Mi ganhou um explosivo aumento de popularidade nas redes sociais após participar de dois sucessos da Netflix.

Lee Yoo Mi ganhou mais de 7 milhões de seguidores no Instagram após os lançamentos de Round 6 e All Of Us Are Dead.

Em setembro de 2021, antes do lançamento de Round 6, a atriz tinha apenas 40 mil seguidores nas redes sociais. Dessa forma, aumentou sua popularidade mais de 175 vezes em apenas 5 meses.

A popularidade é resultado das ótimas performances de Lee Yoo Mi nas séries da Netflix. A atuação da estrela foi muito elogiada pela crítica especializada e pelo público da plataforma.

“Lee Yo Mi conseguiu ganhar o coração dos fãs ao interpretar duas personagens muito diferentes, e ao passar por uma grande mudança física entre os projetos”, avalia o site AllKPop.

Em Round 6 (Squid Game), Lee Yoo Mi interpreta Ji Yeong, a garota tímida e inteligente que participa do jogo mortal e cria uma importante ligação com Sae Byeok, a personagem norte-coreana da produção.

Já em All Of Us Are Dead, Lee Yoo Mi vive Lee Na Yeon, uma jovem popular, egoísta e arrogante, disposta até mesmo a matar os colegas de classe para sobreviver.

Odiada pelos fãs, a personagem mostra o alcance do talento da atriz, que dá um show como a ‘mean girl’ da Escola Hyosan.

“Eu nem sabia que as duas personagens são interpretadas pela mesma pessoa! Odiei a personagem da Lee em All Of Us Are Dead, e por isso, ela é uma ótima atriz”, comentou um fã no Twitter.

All Of Us Are Dead está disponível na Netflix. Veja abaixo alguns registros do Instagram de Lee Yoo Mi.