Cena de All of Us Are Dead esconde segredo fofo de estrela

All of Us Are Dead, novo drama coreano da Netflix, já chegou conquistando o TOP 10 da plataforma de streaming com sua história sobre alunos do Ensino Médio que tentam escapar com vida de um crescente apocalipse zumbi.

Apesar das cenas repletas de suspense e tensão, a série também aborda assuntos típicos da faixa etária dos personagens, como o primeiro amor, e esse tema também está presente na vida real do elenco!

O ator Yoon Chan-young, que interpretou o personagem Lee Cheong-san na novela coreana, revelou em entrevista ao portal Yonhap News que seu primeiro beijo foi graças às gravações de All of Us Are Dead.

Na trama, Cheong-san e On-jo (Park Ji-hu) dão um beijo fofo em meio ao apocalipse zumbi, e na entrevista Yoon revelou em meio a risos tímidos: “Na verdade, foi meu primeiro beijo. Foi meu primeiro beijo, então eu filmei várias vezes.”

Por ser inexperiente na vida real, o ator de 20 anos parece ter enfrentando algumas dificuldades para gravar esse momento fofo da série, mas o resultado valeu a pena e pode ser conferido em All of Us Are Dead, já disponível na Netflix.

Relembre o trailer:

Vai ter 2ª temporada de All of Us Are Dead?

A Netflix ainda não se pronunciou oficialmente sobre o futuro da série, mas o diretor Lee Jaekyu revelou que o roteiro de All of Us Are Dead foi escrito já com uma segunda temporada em mente.

Yoon Chan-young pode não retornar devido ao fim trágico de seu personagem, mas os personagens sobreviventes ainda possuem muita história para contar.

Além da cena final da primeira temporada já ter levantado suspeitas de uma sequência, a grande audiência conquistada pelo drama coreano pode convencer a Netflix a produzir mais episódios de All of Us Are Dead .

Mais informações, no entanto, ainda não foram divulgadas.