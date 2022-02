Cresceu e apareceu muito: Ator de Os Batutinhas e Fuller House aparece de fio dental

Ator que esteve em Os Batutinhas e Fuller House, Blake McIver Ewing levou mesmo a sério a ideia de “crescer e aparecer”.

Com 36 anos de idade, ele chama a atenção com imagens extravagantes em seu Instagram, incluindo uma em que aparece de fio dental.

Blake McIver Ewing tinha 9 anos quando interpretou o personagem Waldo em Os Batutinhas.

Ele também teve trabalhos conhecidos na TV, aparecendo em Fuller House e dando voz para um personagem de Ei Arnold!, uma clássica série animada.

Sucesso no Instagram

O ator é assumidamente gay e, desde 2013, apoia causas LGBTQ+.

Mesmo em um momento de pouco destaque na carreira, Blake McIver Ewing está sempre interagindo com os fãs pelas redes sociais e constantemente atualiza o seu perfil no Instagram com novas imagens extravagantes.

No Brasil, Os Batutinhas e Fuller House, com Blake McIver Ewing, estão disponíveis pela Netflix.