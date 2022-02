Diretor da Marvel anuncia noivado com estrela da DC

James Gunn, diretor conhecido por Guardiões da Galáxia da Marvel, mostrou que está noivo de Jennifer Holland, atriz que aparece em Pacificador da DC. Os dois namoram desde 2015.

O diretor, que também está em O Esquadrão Suicida da DC e criou a série Pacificador para o HBO Max, usou as redes sociais para mostrar o noivado. Jennifer Holland aparece com um grande anel no dedo.

O cineasta da Marvel e DC apenas usou emojis para revelar a novidade. A foto traz apenas a famosa – enquanto isso, Jennifer Holland usou uma imagem do casal e escreveu, “Felicidade”.

Na série Pacificador, a atriz aparece como Emilia Harcourt. A personagem aparece também em O Esquadrão Suicida.

Confira abaixo as publicações deste casal que envolve Marvel e DC.

Pacificador está no HBO Max

Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida, está com a primeira temporada no HBO Max – já renovada para a segunda. A produção é desenvolvida por James Gunn.

Nos eventos de O Esquadrão Suicida, o Pacificador acaba se voltando contra o resto da equipe por ordem de Amanda Waller. Isso resulta no Pacificador sendo deixado para morrer pelo Sanguinário.

Após a história do filme, o personagem de John Cena sobrevive e é recrutado para um programa especial como agente solo, formando a base da série para a HBO Max.

Enquanto Pacificador expande o universo da DC, ainda não se sabe se realmente terá conexões significativas com outras produções além de O Esquadrão Suicida.

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele é mais conhecido por sua carreira de sucesso na WWE.

Pacificador está disponível na HBO Max.

