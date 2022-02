Escritor de Liga da Justiça e Flash morre aos 67 anos

Escritor de quadrinhos da Liga da Justiça e do Flash, Brian Augustyn morreu. Ele tinha 67 anos de idade.

O colega do escritor, Mark Waid, que também trabalha com quadrinhos, anunciou a triste notícia em uma postagem no Facebook. Foi relatado que Brian Augustyn teve um grave derrame e acabou falecendo.

Em sua carreira nos quadrinhos, Brian Augustyn teve uma passagem marcante pela DC, escrevendo histórias de personagens como Flash e Batman.

Uma grande carreira nos quadrinhos

Em um momento ele chegou a assumir os quadrinhos da Liga da Justiça, considerada a maior equipe de super-heróis da DC.

Brian Augustyn também trabalhou como editor na DC, sendo o responsável pela contratação de vários escritores e artistas talentosos.

A sua colaboração com Mark Waid foi a mais icônica de sua carreira, com os dois ajudando a reformular o Flash durante os anos 90.

