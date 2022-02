Estrela de Euphoria quase ficou sem teto antes da série

Hoje em dia, Jacob Elordi é conhecido principalmente por sua performance como Nate Jacobs na série Euphoria, exibida pela HBO. Problemático e violento, o personagem é um dos mais importantes da série. O que muitos fãs não sabem é que o ator australiano passou por momentos difíceis antes de ficar famoso, e quase chegou a morar nas ruas de Los Angeles.

Além de Euphoria, Elordi é bastante famoso por interpretar o protagonista masculino da franquia A Barraca do Beijo. Nos filmes da Netflix, o ator vive o bonitão Noah Flynn, e contracena com Joey King – com quem também namorou na vida real.

Continua depois da publicidade

Jacob Elordi se interessou pela indústria do entretenimento ainda na infância. Inspirado pelo lendário Heath Ledger, o ator se mudou para Los Angeles em busca do sonho, e fez sua estreia nos cinemas com uma participação não-creditada em Piratas do Caribe: A Maldição de Salazar.

O site TheThings explicou como Jacob Elordi desenvolveu sua carreira nos Estados Unidos, e falou sobre os altos e baixos vividos pelo ator antes do sucesso de Euphoria; confira abaixo.

O drama de Jacob Elordi antes de Euphoria

Em uma entrevista à revista Wonderland, publicada em 2019, Jacob Elordi revelou que, antes de se juntar ao elenco de Euphoria, viveu momentos difíceis em Los Angeles.

“Eu realmente não tinha dinheiro. Não tinha nada, na verdade. Quase cheguei a ficar sem teto. Não tinha um nome na indústria, não tinha ninguém para me apoiar. Eu era basicamente uma criança”, comentou o ator.

Na época, o primeiro filme de A Barraca do Beijo não tinha sido lançado, e por isso, o público ainda não conhecia Jacob Elordi.

Mesmo após o sucesso, Elordi sofreu para se adaptar à fama. O ator ficou conhecido no mundo inteiro com o lançamento de A Barraca do Beijo, que chegou à Netflix em 2018.

“Eu definitivamente não estava pronto para o pandemônio que aconteceu após a estreia do filme. Mas sou grato! Acho que tudo depende da perspectiva”, comentou o ator.

Até hoje, Jacob Elordi não gosta de ser chamado de “galã”. O ator prefere ser reconhecido mais por seu talento do que por sua beleza.

“Eu simplesmente odeio essa ideia. Ser considerado um galã é algo contraprodutivo para qualquer ator. Fica difícil interpretar os personagens que você quer quando todo mundo só fala da sua aparência”, explicou o astro.

Em outra entrevista, Elordi falou sobre Nate Jacobs, seu polêmico personagem em Euphoria.

“Nate Jacobs é realmente terrível. Mas a série tem muitos altos e baixos. Eu nunca imaginei poder interpretar um personagem tão complexo e interessante. Ele mudou muito com o desenvolvimento da série, e deve mudar ainda mais no futuro”, comentou Jacob.

Euphoria, com Jacob Elordi, está disponível no HBO Max. Os episódios são lançados semanalmente.