Ex-empresária detalha temperamento explosivo de Tom Cruise

Eileen Berlin, a ex-empresária de Tom Cruise, deu detalhes sobre o comportamento conhecidamente explosivo do astro de Missão Impossível. Eileen foi a primeira empresária de Cruise e esteve com ele no início de sua carreira em Hollywood, deixando-o de empresariar pouco após o lançamento de Top Gun.

Em entrevista ao The Daily Mail, ela contou que Tom Cruise sempre quis ser levado à sério, mesmo quando ainda era adolescente, o que contribuia para um comportamento instável.

Continua depois da publicidade

“Tommy tinha um temperamento terrível”, disse a empresária. “Ele guardava muita raiva de seu pai biológico. Ele era mal-humorado e ficava com raiva em um estalar de dedos. Era como se algo estivesse latente e fosse ferver e explodir. Eu atribuo isso à sua insegurança”.

Eileen relatou ainda que, em um momento de fúria, o ator atirou um álbum de fotos em cima dela:

“Eu o presenteei com um álbum com todos os seus artigos publicados em revistas para adolescentes em seu aniversário de 19 anos. Ele gritou: ‘Eu não quero estar nas revistas teen’. Ele me disse que se considerava um adulto, não um ídolo adolescente. Ele jogou o álbum com força em mim e me acertou na bochecha”.

Em dezembro de 2020, o comportamento de Tom Cruise virou manchete quando foi divulgado um áudio com ele gritando com membros da equipe de Missão: Impossível 7 no set de filmagem, por quebra de protocolos da COVID-19.

A reputação de Cruise de ser controlador também pode ter prejudicado os planos da Universal Pictures de iniciar um universo conectado de filmes, já que o ator assumiu um grande controle criativo sobre A Múmia, filme que começaria o Universo Sombrio da Universal.