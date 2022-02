Fãs de Homem-Aranha se divertem com sósias brasileiros de Tom Holland e Zendaya

Não é segredo que Tom Holland e Zendaya se tornaram mundialmente conhecidos por causa da franquia do Homem-Aranha do MCU. Mas você sabia que eles têm sósias brasileiros?

Uma postagem no Twitter, que se tornou viral, mostra os sósias brasileiros de Tom Holland e Zendaya. A publicação divertiu os fãs, já que realmente existe certa semelhança.

Atualmente, a postagem no Twitter conta com mais de 30 mil curtidas. Ela também está recheada de comentários de internautas brincando com as imagens dos sósias brasileiros de Tom Holland e Zendaya.

Confira abaixo a postagem com os sósias brasileiros de Tom Holland e Zendaya.

Tom Holland e Zendaya vivem romance na vida real

Assim como Peter Parker e MJ, Tom Holland e Zendaya também estão em um romance na vida real. Circulam rumores sobre um relacionamento há algum tempo, mas eles só assumiram o namoro recentemente.

Ainda assim, os atores da franquia do Homem-Aranha do MCU evitam comentar sobre o relacionamento. Tom Holland até chegou a comentar que toda a atenção da mídia traz um problema de privacidade para o casal.

Tom Holland e Zendaya estiveram em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). A produção se mostrou um grande sucesso de bilheteria.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) ainda está em cartaz nos cinemas.

