Henry Cavill choca funcionários de Warhammer World com visita surpresa

Henry Cavill é grande fã de Warhammer, algo que já deixou claro em diversas entrevistas. O ator aproveitou para fazer uma visita ao Warhammer World e surpreendeu os funcionários do local.

Os funcionários tiraram fotos junto do astro de The Witcher e publicaram nas redes sociais, tecendo elogios a Henry Cavill.

“Estamos honrados em receber o grande Henry Cavill, que veio nos visitar no Warhammer World hoje. Ele é um cara muito legal e incrível promotor do nosso hobby. Obrigado pelo seu tempo”, escreveu uma das funcionárias do local.

“Hoje foi um dia incrivelmente inesperado! Depois de terminar meu trabalho esbarrei no Henry Cavill! Em quatro anos trabalhando para a Black Library, nunca imaginei que esse dia aconteceria! Épico!”, disse outro funcionário e fã.

“Foi nosso prazer hoje mostrar ao super-fã de Warhammer, Henry Cavill, a casa de Warhammer. Fato pouco conhecido sobre Henry: ele tem a keyword herói e um salvamento +2”, escreveu a página do Twitter da Warhammer Community.

Veja os tuites, abaixo.

Atriz ficou obcecada por Henry Cavill em Liga da Justiça

Henry Cavill é um dos principais galãs de Hollywood na atualidade. Seu charme é irresistível para muitos, tanto que a atriz Amy Adams, que interpretou Lois Lane em Liga da Justiça e outras produções da DC, admitiu que teve uma “obsessão” pelo astro.

Em entrevista para a Marie Claire, Amy Adams disse que chegou a “objetificar” Henry Cavill em alguns momentos. Principalmente aqueles em que ele apareceu sem camisa.

“Entre as gravações, eu dizia: ‘Por favor, vista alguma coisa. Faça com que todos se sintam menos mal consigo mesmos.'”

A atriz acrescentou: “Eu objetifiquei o pobre Henry. Tive que me desculpar com ele em um ponto, não sou tão pervertida assim.”

Amy Adams é casada há alguns anos. Mas ela brincou que todos na família concordam que Henry Cavill é muito bonito.

“Meu marido gosta de olhar para ele, e a nossa filha também. Somos uma família muito assustadora.”

Liga da Justiça está disponível no HBO Max.