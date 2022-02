Hugh Jackman presta bela homenagem a Isaac Bardavid, dublador do Wolverine

Hugh Jackman, que por anos interpretou o Wolverine nos cinemas, prestou uma bela homenagem a Isaac Bardavid, que dublou o personagem da Marvel desde os anos 1990.

O dublador faleceu por conta de um enfisema pulmonar, em 1 de fevereiro de 2022, notícia que veio como um soco no estômago dos fãs acostumados com a icônica voz do profissional de dublagem.

Continua depois da publicidade

No Twitter, Hugh Jackman, que já encontrou Bardavid quando veio ao Brasil, publicou um vídeo dos dois juntos, junto de um texto em homenagem ao dublador.

No vídeo, Jackman diz “don’t be what they made you” e Bardavid diz a frase traduzida: “Não seja aquilo que te fizeram”. A fala é de Logan, último filme do Wolverine até o momento.

“Isaac Bardavid. Que lenda. Que vida e legado. Que voz! #Wolverine #Logan. Descanse em paz, meu amigo”, escreveu Hugh Jackman.

Veja o tuite de Hugh Jackman, abaixo.

Icônico dublador do Wolverine

Em seu último pronunciamento, a família de Isaac Bardavid comunicou que o dublador havia apresentado uma melhora no quadro respiratório. No entanto, a sua situação ainda era crítica.

Talentoso ator e dublador, Isaac Bardavid teve diversos trabalhos icônicos. Mas no Brasil, ele realmente marcou seu nome na dublagem como a voz do Wolverine, personagem da Marvel.

Isaac Bardavid dublou Wolverine desde a série animada dos X-Men dos anos 90. Ele mais tarde assumiu o trabalho de dar voz ao ator Hugh Jackman como o anti-herói.

Hugh Jackman se despediu do papel de Wolverine em Logan. Curiosamente, também serviu como a despedida de Isaac Bardavid como o dublador do personagem.

Logan está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.