Millie Bobby Brown, de Stranger Things, descobre atriz que é a cara dela

Uma fã apontou em vídeo que uma famosa atriz é a cara de Millie Bobby Brown, de Stranger Things. Elizabeth Perkins, de Objetos Cortantes (Sharp Objects).

A usuária @shuhuhu publicou um vídeo no TikTok comparando as duas atrizes e realmente as duas são muito similares.

O vídeo traz diversas fotos das duas atrizes lado a lado, em poses similares. Elizabeth Perkins é bem mais velha que Brown, mas quando era jovem, era realmente bem parecida.

Perkins também é conhecida por estrelar Quero Ser Grande, com Tom Hanks, e This Is Us, na qual interpreta Janet Malone.

Veja o vídeo no TikTok comparando as duas atrizes, abaixo.

Ator revela que elenco de Stranger Things tinha rivalidades

O ator Finn Wolfhard revelou que o elenco de Stranger Things tinha “rivalidades”. Ele abriu o jogo em uma entrevista para o Washington Post.

Ele disse: “Quando você entra tão jovem para uma série, existem rivalidades, porque é como a escola. Mas você para de se importar quando fica mais velho.”

“Acho que é uma coisa incrível quando você faz parte de um ambiente em que as pessoas se entendem. Passamos pelas mesmas coisas juntos.”

O ator disse ainda que existe potencial para Stranger Things se transformar em uma franquia. No entanto, ele acredita que pode não estar envolvido nisso.

“Acho que provavelmente haverá um mundo de Stranger Things, assim como Harry Potter. Mas acho que não serei parte disso.”

A quarta temporada de Stranger Things chega em 2022.