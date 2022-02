Novo ator da Marvel mostra físico impressionante em foto

O ator de Eternos, Barry Keoghan, acessou o Twitter para compartilhar algumas imagens mostrando seu físico.

O filme da Marvel de 2021 contou com um grupo repleto de super-heróis, com seu elenco repleto de grandes nomes de Hollywood como Angelina Jolie (Thena), Salma Hayek (Ajax) e Kumail Nanjiani (Kingo), ao lado de atores em ascensão, como Keoghan, que interpretou imortal telepata Druig.

Apesar de não ter o mesmo nível de tempo de tela de nomes como Sersi (Gemma Chan) ou Ikaris (Richard Madden), Druig rapidamente se tornou um querido dos fãs, graças ao trabalho de Keoghan e à química do personagem com a velocista Makkari (Lauren Ridloff).

Keoghan também levou sua popularidade para as mídias sociais, servindo exatamente o tipo de conteúdo que seus fãs querem ver.

Em uma nova postagem, o ator irlandês compartilhou três imagens, nas quais ele aparece sem camisa, vestindo um short rosa. Confira abaixo.

O ator também estará em The Batman

O ator deve retornar à Marvel como Druig em algum momento, além de estar prestes a pular para o Universo DC também. Ele estará em The Batman, tendo sido escalado para um papel misterioso no longa-metragem com Robert Pattinson.

The Batman chega aos cinemas em 3 de março.

Enquanto isto, Eternos, com Barry Keoghan, está disponível no Disney+.

