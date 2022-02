Pais de atriz de The Walking Dead morreram por causa de frio

Foi revelada a causa da morte de Robert e Diane Witt, os pais de Alicia Witt, atriz de The Walking Dead. Teve relação com o frio.

De acordo com o Departamento de Polícia de Worcester (via Comic Book), os pais da estrela de The Walking Dead morreram devido a uma “provável arritmia cardíaca” devido ao frio.

Segundo alguns vizinhos, eles moravam em uma casa mal conservada e sem aquecimento.

Foi, portanto, muito intensa a exposição ao frio durante o inverno, de modo que eles não conseguiram aguentar. Robert e Diane Witt tinham 87 e 75 anos, respectivamente.

Pais de Alicia Witt recusavam ajuda de outras pessoas

Em uma postagem nas redes sociais, Alicia Witt já havia revelado que seus pais recusavam a ajuda de qualquer pessoa, inclusive dela mesma.

Eles tinham uma boa condição financeira, segundo a estrela de The Walking Dead, mas eram teimosos e preferiam viver de maneira simples, praticamente isolados das outras pessoas.

