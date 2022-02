Por que Hollywood ignora esposa de astro de Velozes e Furiosos

Rosie Huntington-Whiteley, britânica nascida em 1987, entrou cedo para o mundo da moda: aos 16 anos ela já pedia oportunidades de trabalho em agências de modelos e, em 2006, fez sua estreia como Victoria’s Secret Angel e não parou mais de estampar capas de revistas e comerciais de cosméticos.

A modelo também tentou mergulhar no mundo da atuação, mas acabou apenas molhando os pés nesse ramo: vimos Rosie em Transformers: O Lado Oculto da Lua, em 2011, e em 2015, apareceu no sucesso Mad Max: Estrada da Fúria, mas sua carreira não alavancou.

Continua depois da publicidade

Apesar de ter feito esses grandes filmes, no universo cinematográfico ela ainda é conhecida apenas como a esposa de Jason Statham, astro de Velozes & Furiosos com quem tem uma relação estável desde 2010. Eles são casados desde 2016 e têm dois filhos: Jack Oscar Statham e Isabella James Statham.

Então, por que Rosie Huntington-Whiteley é esnobada por Hollywood, mesmo sendo famosa?

Ser uma modelo estável e namorada de um astro do cinema deu a Rosie Huntington-Whiteley a oportunidade de atuar em alguns grandes filmes. No entanto, ainda que Mad Max: Estrada da Fúria tenha sido um filme extremamente elogiado pela crítica, o desempenho de Rosie Huntington-Whiteley no longa não foi bem avaliado.

O mesmo vale para o terceiro filme da franquia Transformers, no qual Huntington-Whiteley substituiu Megan Fox como o interesse amoroso de Sam Witwicky. Para o crítico de cinema Baz Bamigboye, Huntington-Whiteley era “nada além de fachada, e não é exatamente excelente em entregar suas falas banais”, enquanto uma crítica da Total Film disse que ela estava “sugando a vida de todas as cenas em que aparecia.”

Com Jason Statham, Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw está na Netflix

Hobbs & Shaw é uma história solo de Luke Hobbs e Deckard Shaw, os personagens de The Rock e Jason Statham em Velozes e Furiosos.

“O agente americano Luke Hobbs chega à Inglaterra para deter uma ameaça biológica mortal. Para isso, ele deve se unir ao seu maior adversário, o mercenário Deckard Shaw”, afirma a sinopse oficial do longa.

Ou seja, Hobbs & Shaw traz a união de uma dupla inusitada em uma jornada perigosa contra um novo e poderoso criminoso.

No filme, Luke Hobbs e Deckard Shaw enfrentam um vilão inédito: Brixton Lore, um terrorista geneticamente modificado que ameaça a humanidade com um terrível vírus.

Em sua luta contra Brixton, Hobbs e Shaw contam com a ajuda de Hattie Shaw, a irmã de Deckard e da família samoana de Hobbs.

Além dos atores famosos da franquia, Idris Elba aparece como grande vilão do filme.

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw está disponível na Netflix.