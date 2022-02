Presos 4 homens acusados de causarem morte de ator de The Wire

Quatro homens acusados de terem causado a overdose do ator Michael K. Williams, de The Wire, foram presos, conforme anúncio das autoridades em 2 de fevereiro de 2022.

Os homens foram acusados de fazerem parte de um grupo de traficantes que opera em Williamsburg, no Brooklyn. Eles foram acusados de conspiração envolvendo narcóticos e pela distribuição de heroína misturada com fentanil.

Essa droga foi justamente a que causou a morte de Michael K. Williams. Autoridades disseram que a compra das drogas por Williams foi gravada por câmeras de segurança em 5 de setembro de 2021.

O ator foi encontrado morto no apartamento dele no dia seguinte. Ele tinha apenas 54 anos.

Promotor está determinado no caso

Os acusados são Irvin Cartagena, preso em Porto Rico e deve se apresentar ao tribunal federal em 3 de fevereiro, além de Hector Robles, Luis Cruz e Carlos Macci, que se apresentarão ao tribunal em Manhattan.

“Isso é uma crise de saúde pública”, disse Damian Williams, promotor do distrito sul de Nova York (via EW). “Isso precisa parar. Opióides mortais como o fentanil e heroína não ligam para quem você é, ou o que você conquistou. Eles simplesmente alimentam o vício e levam à tragédia”.

O promotor também prometeu que as autoridades usarão tudo à disposição para fazerem os responsáveis pagarem pelo que fizeram.

Michael K. Williams ficou famoso por interpretar Omar Little nas cinco temporadas de The Wire, uma das mais aclamadas do HBO. Ele também trabalhou em Boardwalk Empire, Lovecraft Country, Vício Inerente, dentre muitas outras obras.