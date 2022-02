Robert Downey Jr. se afasta cada vez mais do Homem de Ferro na Marvel

Com sua performance como o Homem de Ferro no MCU, Robert Downey Jr. se tornou um dos atores mais famosos (e bem pagos) do mundo. O astro se despediu de Tony Stark em Vingadores: Ultimato, e após o lançamento do filme, tem feito de tudo para se diversificar a carreira e se afastar da sombra do icônico herói.

A estratégia não é exatamente uma novidade. Atores que permanecem por muito tempo em um único papel – como Daniel Radcliffe em Harry Potter e Robert Pattinson em Crepúsculo – costumam buscar desafios criativos nos finais de suas respectivas franquias.

Isso acontece para mostrar o talento dos atores em diferentes papéis, e para provar que eles são artistas versáteis, capazes de interpretar diversos tipos de personagens.

Antes de ingressar no elenco da Marvel, Robert Downey Jr. já contava com uma aclamada carreira em Hollywood. E agora, o astro se dedica a projetos dos mais diversos gêneros, na frente e por trás das câmeras. Confira abaixo.

Por onde anda Robert Downey Jr. após a saída da Marvel?

Logo após o lançamento de Vingadores: Ultimato, Robert Downey Jr. se juntou à esposa Susan em um novo projeto: o filme Dr. Dolittle.

Além de ser a esposa do astro, Susan Downey fundou com ele a companhia de produção Team Downey, responsável por alguns dos projetos mais conhecidos do eterno Homem de Ferro.

Dr. Dolittle chegou aos cinemas em 2020, acompanhando a clássica história do pesquisador que tem a habilidade de se comunicar com os animais.

Infelizmente para Robert e Susan, o filme se tornou um verdadeiro fracasso de público e crítica. O longa tem apenas 15% de aprovação no Rotten Tomatoes, e trouxe um prejuízo de quase 100 milhões de dólares para a Universal Pictures.

Ainda na época da produção de Dr. Dolittle, Robert Downey Jr. e Susan Downey lançaram a websérie The Age of A.I. (A Era da Inteligência Artificial) no YouTube.

Cada capítulo explora um uso diferente da inteligência artificial, e mostra como ela pode influenciar a vida cotidiana em um futuro próximo.

Nos últimos anos, o astro da Marvel também tem se dedicado ao documentário Sr., sobre a vida de seu pai, Robert Downey Sr.

O filme deve abordar o relacionamento conturbado entre pai e filho, além da reconciliação dos dois. Robert Downey Sr., falecido em julho de 2021, também é uma figura bastante conhecida na indústria do entretenimento, tanto como ator quanto como cineasta.

Os projetos atuais de Robert Downey Jr. além da Marvel

Atualmente, Robert Downey Jr. e Susan Downey estão produzindo a 2ª temporada da série Sweet Tooth, um grande sucesso da Netflix.

Com uma história ambientada em um futuro pós-apocalíptico, marcado pela chegada de híbridos entre humanos e animais, Sweet Tooth emocionou muita gente na plataforma, e não demorou para ser renovada para a 2ª temporada.

E no cinema? Robert Downey Jr. confirmou sua presença como o protagonista de Sherlock Holmes 3, continuação da franquia lançada originalmente em 2009.

Finalmente, Robert Downey Jr. e Susan Downey se dedicam à fundação FootPrint Coalition, criada em 2020.

A organização não governamental reúne investidores, doadores e figuras públicas que desejam investir no desenvolvimento sustentável, no combate às mudanças climáticas e na criação e desenvolvimento de alternativas ecológicas para as mais diversas empresas.

“Nós fazemos doações para organizações sem fins lucrativos que lutam para a adoção de tecnologias sustentáveis e ecológicas. A nossa intenção é entreter, informar e mobilizar o público com a criação de conteúdo original”, afirma a página da organização no Linkedin.

Os filmes do MCU, com Robert Downey Jr., estão disponíveis na Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.