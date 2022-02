Robert Downey Jr. se reencontra com ator da Marvel para andar de bike; veja

O ator Robert Downey Jr. teve um reencontro com James D’Arcy, que interpretou Jarvis na Marvel. Os dois se juntaram para um passeio de bike.

O próprio Robert Downey Jr. compartilhou uma imagem da reunião em seu Instagram. Eles aparecem fazendo careta na imagem.

Confira abaixo a postagem de Robert Downey Jr.

O Jarvis original do MCU

O ator James D’Arcy apareceu como Jarvis em Agente Carter e também teve uma participação em Vingadores: Ultimato.

Para quem não sabe, Jarvis era um mordomo que trabalhava para Howard Stark, ajudando a criar Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. na Marvel.

Quando adulto, Tony Stark se inspirou no mordomo para criar a sua inteligência artificial J.A.R.V.I.S., que teve a voz do ator Paul Bettany no início do MCU.

J.A.R.V.I.S. logo acabou dando origem ao Visão, que também contou com interpretação de Paul Bettany.

