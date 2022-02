Tobey Maguire tem fama de difícil em Hollywood; entenda o motivo

Para muitos fãs da Marvel, o melhor momento do ano foi ver Tobey Maguire em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. No filme do MCU, o astro retorna como Peter Parker em uma participação super especial. Muita gente acredita que estamos na “renascença de Tobey Maguire”, já que o astro cultiva uma fama de “difícil” em Hollywood, e nos últimos anos, tem se dedicado principalmente a projetos por trás das câmeras.

Na época da produção da franquia original do Homem-Aranha, criada por Sam Raimi, Tobey Maguire era considerado um dos atores mais promissores de Hollywood, da mesma estirpe de astros como Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Mas após o lançamento do criticado Homem-Aranha 3, a carreira de Tobey Maguire sofreu um grande revés. Os escândalos em sua vida pessoal e sua fama de “difícil” entre os colegas, não ajudaram a melhorar sua reputação.

O site TheThings revelou porque Tobey Maguire tem fama de difícil em Hollywood e como essa fama prejudicou a carreira do astro; veja abaixo.

Por que Tobey Maguire é um ator difícil?

Uma boa parte da má fama de Tobey Maguire em Hollywood envolve a amizade do astro com Leonardo DiCaprio e outros jovens atores nos anos 90.

Após se conhecerem em testes de filmagem, Tobey Maguire e Leonardo DiCaprio se tornaram grandes amigos, e eventualmente, formaram um grupo de jovens atores conhecido pelo estilo de vida “festeiro” e “mulherengo”.

O grupo protagonizou várias polêmicas nos anos 90, como brigas em casas noturnas e muito mais. Tobey Maguire não chegou a ser acusado desse comportamento, mas seu envolvimento com os amigos acabou prejudicando sua imagem em Hollywood.

Tobey também se envolveu em outras polêmicas durante as gravações de Regras da Vida, lançado em 1999.

Nas gravações do longa, o ator se desentendeu com a colega de elenco Charlize Theron.

“Tobey e eu passamos momentos difíceis. Foi um filme difícil”, comentou a atriz em uma entrevista à V Magazine.

Mas na mesma entrevista, Theron explicou que fez as pazes com o ator, e que hoje em dia, os dois estão “em bons termos”.

Existem também relatos de Tobey Maguire supostamente se comportando como “uma diva” nas gravações de Homem-Aranha, mas parte dessas histórias não têm base factual.

Por exemplo, na época das filmagens, diversos sites reportaram que Tobey Maguire não se dava bem com os colegas de elenco. No entanto, nenhum integrante da franquia falou mal do ator publicamente.

Na época, especulações também indicavam que Maguire teria se comportado de maneira irresponsável durante as negociações de contrato para Homem-Aranha 2. Mas de acordo com o The Things, todas essas alegações não passam de boatos.

Rumores também deram a entender que Tobey Maguire fingiu ter uma lesão nas costas para aumentar o salário em Homem-Aranha 2, mas em uma entrevista, o diretor Sam Raimi negou os boatos.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tobey Maguire, está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme também deve chegar em breve ao Disney+, clique aqui para assinar a plataforma.