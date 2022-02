Todo mundo disse a vida toda o nome de Denzel Washington errado

Denzel Washington é um dos astros mais famosos e renomados de Hollywood. Ainda assim, em todos esses anos, todos estiveram dizendo o nome dele errado.

Em geral as pessoas chamam o astro de “Denzél” (principalmente nos EUA). No entanto, a verdadeira pronúncia do nome dele é “Dênzel”.

O próprio ator admitiu isso em participação no programa de Graham Norton. O apresentador pergunta qual a pronuncia correta e o ator logo responde.

O clipe foi publicado no Twitter por @KevOnStage, que brinca com o fato de todos terem errado o nome de Denzel Washington todos esses anos.

Como apontado por Kevín, o ator provavelmente cansou de corrigir todo mundo e simplesmente aceitou as pessoas chamando-o de “Denzél”.

Veja abaixo o clipe do programa.

Denzel Washington quebra o próprio recorde no Oscar 2022

Denzel Washington quebrou o próprio recorde ao ser indicado ao Oscar de Melhor Ator por A Tragédia de Macbeth.

Essa é a 10ª indicação do ator ao Oscar. Ele interpreta o personagem titular no filme de Joel Coen. Hoje com 67 anos, Washington já ganhou dois Oscar, por Tempo de Glória e Dia de Treinamento.

Isso faz dele o ator negro com maior número de indicações ao Oscar. Já dentre os atores em geral, ele está atrás apenas de Jack Nicholson, que recebeu 12 indicações.

Além dos prêmios de melhor ator, Denzel Washington também foi indicado na categoria de melhor filme por ter produzido Um Limite Entre Nós.

A lista completa de indicados ao Oscar 2022 pode ser conferida, aqui.