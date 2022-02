Tragédia: Ator de The Walking Dead morre aos 31 anos

O TMZ revelou que o Moses J. Moseley, ator conhecido por The Walking Dead, foi encontrado morto aos 31 anos. Na série, o artista ficou conhecido por ser o Mike “zumbificado”.

A polícia encontrou o corpo do ator no dia 23 de fevereiro perto da ponte Hudson, em Stockbridge, Georgia. As autoridades investigam a morte como um possível suicídio.

Moses J. Moseley apareceu em seis episódios de The Walking Dead. Na terceira temporada, ele fez parte de um dos zumbis liderados por Michonne.

A família do ator não tinha notícias dele na semana da morte. Em 26 de janeiro, os familiares registraram um boletim de pessoa desaparecida também por causa de Moses.

No Twitter, a página de The Walking Dead fez uma homenagem para o ator: “Nossos pensamentos e orações estão com o nosso membro da família The Walking Dead, Moses J. Moseley”.

Em caso de apoio emocional e ajuda, o Centro de Valorização da Vida atende 24 horas pelo telefone 188 e pela internet.

Ator de The Walking Dead foi considerado promessa de Hollywood

Quando Moses J. Moseley apareceu em The Walking Dead, o ator foi considerado uma promessa de Hollywood. Em 2012, o famoso chegou a ser capa da EW ao lado de Danai Gurira.

Após a série de zumbis, Moseley teve participações em algumas outras séries. Entre elas, A Rainha do Sul e Watchmen.

O ator de The Walking Dead também teve participações em filmes como Jogos Vorazes: Em Chamas e Os Estagiários. O papel final da carreira de Moseley foi na série Tales.

“Ele foi amado por todos que o conheciam. Era uma luz para todos”, afirmou a agente do ator para imprensa.

No Brasil, The Walking Dead está disponível na Netflix e no Star+.

