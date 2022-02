Web desconfia que atores de Euphoria namoram na vida real

Os personagens Fez e Lexi estão começando um relacionamento muito bonito na série Euphoria, da HBO Max, equilibrando suas personalidades e dramas familiares distintos. E se os fãs estão gostando de acompanhar os dois na ficção, vão gostar de saber que parece que seus atores, Angus Cloud e Maude Apatow, também podem estar saindo na vida real!

Enquanto o episódio 6 da 2ª temporada de Euphoria fez os fãs vibrarem, um tweet feito por Angus Cloud levantou suspeitas desse possível namoro também na vida real. Na rede social, compartilhou uma foto ao lado de Maude Apatow e, na legenda, escreveu: “um pequeno encontro em NYC”.

Veja o post abaixo:

Fãs de Euphoria reagem a suspeita de namoro

Sorridentes e juntinhos um do outro, a foto realmente faz parecer que os astros estão em um encontro, e a legenda entrega ainda mais a possibilidade do romance ter ultrapassado as telas da HBO Max. Além disso, no dia 12 de fevereiro foi comemorado o Dia de São Valentim, equivalente ao nosso Dia dos Namorados nos Estados Unidos, e eles estarem juntos tão próximo à essa data levanta ainda mais suspeitas.

Segundo o site Distractify, não parece que Cloud esteja namorando no momento, mas o site The Things especula que Apatow esteja saindo com Lukas Cage. Entretanto, isso são apenas rumores e, como ambos são bem discretos quanto suas vidas pessoais, não sabemos se estão de fato solteiros ou com alguém.

Quanto aos boatos de estarem juntos, nenhum dos atores confirmou ou negou as suspeitas até o momento.

Uma das teorias é que eles possam não estar em um relacionamento sério ainda, e que estejam apenas se conhecendo e dando os primeiros passos para algo maior após se conhecerem nos bastidores de Euphoria.

Os fãs que shippam Fez e Lexi na série da HBO Max também estão comemorando a maior proximidade do casal. Em resposta ao tweet de Cloud, escrevem: “Fexi é o casal do século agora”, “obrigada por confirmar que Fexi é pra valer”.

Outra fã questiona: “Encontro? Na vida real ou na série? Angus!”, mas sem respostas até o momento.

Atualmente, a série Euphoria está lançando os episódios de sua 2ª temporada semanalmente pela HBO Max. A produção aborda adolescentes em meio a assuntos sensíveis e conta com Zendaya (Home-Aranha: Sem Volta Para Casa) no papel principal.