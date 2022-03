Após ser esnobada pelo Oscar, atriz é convidada para apresentar evento

Uma notícia chamou a atenção recentemente: Rachel Zegler não havia sido convidada para o Oscar.

Além de ter sido esnobada por sua atuação em Amor, Sublime Amor, a estrela simplesmente não tinha recebido um convite para a cerimônia.

Isso surpreendeu muitos fãs, que expressaram a sua decepção pelas redes sociais. No entanto, agora as coisas mudaram.

De acordo com o Hollywood Reporter, Rachel Zegler estará no Oscar como a apresentadora de um dos prêmios.

Poucos detalhes foram divulgados, mas a Academia claramente reconheceu que não fazia sentido que a atriz de Amor, Sublime Amor não participasse do Oscar.

Estrela em ascensão

Em ascensão em sua carreira, Rachel Zegler estará em breve em grandes produções de Hollywood.

Ela terá um papel em Shazam! Fury of the Gods e está escalada como a Branca de Neve em um novo live-action da Disney, que também contará com Gal Gadot como a Rainha Má.

O Oscar está marcado para acontecer em 27 de março.