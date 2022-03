Apresentadora do Oscar ainda está “traumatizada” com ataque de Will Smith

A comediante Amy Schumer, uma das apresentadoras do Oscar 2022, disse em seu Instagram que ficou traumatizada com a briga entre Will Smith e Chris Rock no Oscar.

A publicação na rede social já foi deletada, mas ela escrevia, iniciando o texto com uma publicidade para sua nova série: “Acho que todos podemos concordar que a melhor maneira de descompactar o que aconteceu é transmitir minha série @lifeandbethhulu e me ver em turnê neste outono.”

O texto continua: “Mas de verdade. Ainda estou desencadeada e traumatizada. Eu amo meu amigo @chrisrock e acredito que ele lidou com isso como um profissional. Ficou lá em cima e deu um Oscar para seu amigo @questlove e a coisa toda foi tão perturbadora. Tanta dor em @willsmith, de qualquer maneira, ainda estou em choque, atordoada e triste.

Ela finaliza: “Estou orgulhosa de mim e dos meus co-anfitriões. Mas sim. Espero que esse sentimento doentio vá embora do que todos nós testemunhamos.”

Eles se acertaram?

Will Smith e Chris Rock fizeram as pazes após o tapa, revela o portal Page Six.

Sean “Diddy” Combs confirmou que a discussão entre os dois acabou e que eles se conciliaram após a cerimônia. “Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso É tudo amor. Eles são irmãos.”

Em seu perfil no Instagram, Will Smith também compartilhou um pedido de desculpas à Academia e ao próprio Chris Rock. “Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreve.

Chris Rock ainda não se pronunciou sobre o caso.