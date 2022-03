Astro de 50 Tons de Cinza diz que Pattinson “não se encaixava” no seu grupo de amigos

Na estreia de Batman, Robert Pattinson disse ao ET ter dividido um apartamento com Jamie Dornan, de 50 Tons de Cinza, Andrew Garfield, Charlie Cox e Eddie Redmayne. Ele disse que só recebia convites a festas deles por “penas”, mas Dornan contou outra história.

No tapete vermelho do Critics Choice Awards, Dornan negou ao ET que Pattinson recebeu apenas “convites de pena” e disse que foi o sucesso inicial de Pattinson que o afastou do grupo de jovens atores.

“Convites de pena? Não. Eu acho que com Rob sempre foi assim, ele meio que teve sucesso antes, então nós pensamos, ‘Ele realmente se encaixa conosco?’. Porque não estávamos trabalhando e ele está trabalhando o tempo todo”, disse Dornan. “Ele fez Crepúsculo e de repente estava em uma estratosfera diferente da nossa”.

“Nós meio que não nos falamos muito desde então, mas todos começamos a trabalhar de forma mais consistente, mas sim, Jesus, nos conhecemos há muito tempo”.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.