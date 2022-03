Ator de Game of Thrones, John Stahl morre aos 68 anos

Conhecido por ser o Rickard Kartsark de Game of Thrones, o ator John Stahl morreu aos 68 anos. O agente dele confirmou que o famoso faleceu no dia 2 de março, na Ilha de Lewis, na Escócia.

O ator apareceu na segunda e terceira temporadas de Game of Thrones. Stahl assumiu o papel que foi de Steven Blount ainda no primeiro ano do seriado.

O famoso teve diversas cenas memoráveis com Richard Madden, o Robb Stark. O principal arco de Stahl em Game of Thrones levou ao brutal Casamento Vermelho.

Antes de Game of Thrones, John Stahl ficou conhecido pela novela Take the High Road, da Escócia. O ator ficou na produção entre 1982 até 2003, quando o título chegou ao fim.

Além da novela e de Game of Thrones, o agente relembrou em comunicado que o famoso foi importante para o teatro escocês, onde atuou durante toda carreira.

Fãs seguem com petição de Game of Thrones

Quando a oitava e última temporada de Game of Thrones foi ao ar em 2019, os espectadores a detonaram. Na época, fãs começaram uma campanha para que a HBO fizesse um novo desfecho.

A campanha foi muito comentada na época, até virando assunto entre a produção e o elenco. O fato mostrou o tamanho da paixão dos espectadores de Game of Thrones.

Uma marca alcançada naquele momento foi de mais de 1 milhão de assinaturas para que o final original fosse cancelado. Três anos depois, a petição continua recebendo assinaturas.

O site CBR reporta que o documento está na marca de 1,85 milhão de assinaturas neste momento. Os espectadores parecem não desistir do sonho de um novo final para Game of Thrones.

Uma motivação é que fãs da DC, por exemplo, conseguiram o corte de Zack Snyder da Liga da Justiça após uma campanha semelhante.

Por enquanto, porém, não há qualquer sinal de que o mesmo possa acontecer com a série épica da HBO.

Game of Thrones pode ser vista no HBO Max.

