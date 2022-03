Ator de Missão Impossível e A Noiva de Chucky morre aos 84

Lawrence Dane, conhecido por ter atuado em Missão Impossível e A Noiva de Chucky, faleceu aos 84 anos, em 21 de março de 2022.

O ator morreu em casa, em Niagara-on-the-Lake, em Ontário, no Canadá. Ele estava junto da esposa, Laurel, e familiares.

Conforme o THR, que teve contato com o agente do astro de Missão Impossível, Dane batalhou contra o câncer de pâncreas, que costuma ser bastante agressivo.

Longa carreira no Cinema e TV

Nascido em 3 de abril de 1937, em Masson, Quebec, como o caçula de seis filhos de uma família libanesa, Dane cresceu em Ottawa e teve aulas de atuação desde cedo para superar a timidez.

Mas Dane acabou gostando de atuar.

“Entre então e minha saída do palco (21 de março de 2022), tive a sorte de me tornar membro de uma irmandade altamente respeitada de artistas canadenses, onde conheci e trabalhei com centenas de outros atores em dificuldades. Todos eles foram uma inspiração para mim”, disse ele em um obituário auto-escrito, que foi revelado em sua morte.

Em 1958, o produtor de TV canadense pioneiro Frank “Budge” Crawley contratou Dane como figurante em um drama de TV R.C.M.P., o que o levou a papéis importantes em seis episódios da série sobre a Real Polícia Montada do Canadá.

Dois anos depois, Dane foi para Toronto para interpretar um jovem condenado no drama da CBC Shadow of a Pale Horse, e em 1965 o ator canadense foi pela primeira vez a Los Angeles para tentar a sorte em Hollywood.

Dane eventualmente passou a estrelar vários programas de TV canadenses, incluindo Street Legal, E.N.G., La Femme Nikita e Flashpoint.

Dane deixa sua esposa Laurel Dane e família extensa.