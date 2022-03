Ator de Outlander fracassa em teste para ser o novo James Bond￼

Os fãs sempre sonharam que Sam Heughan, de Outlander, interpretasse James Bond em algum futuro filme da franquia. No entanto, infelizmente isso não irá acontecer.

Recentemente, em perfil publicado na revista Gentleman’s Journal, foi revelado pelo próprio astro que ele fez um audição para o filme 007 – Cassino Royale, no ano de 2005, mas falhou.

Continua depois da publicidade

Na entrevista, ele conta: “Eu fiz um teste para isso, quando eles estavam fazendo Casino Royale, mas eu era muito jovem na época. Eu tinha uns vinte e poucos anos. Foi quando Daniel Craig conseguiu o papel. E acho que, pelo menos inicialmente, eles seriam mais jovens; voltar para quando Bond tinha 20 anos.”

Mas, como sabemos, isso não aconteceu e Daniel Craig assumiu o papel. O filme 007 – Sem Tempo para Morrer, de 2021, marcou a despedida de Craig como James Bond, mas Heughan não parece ansioso em tentar novamente.

Ao ser perguntado se faria as audições novamente, ele nega, apesar de ser fã da franquia: “Acho que não. “Acho que as probabilidades são meio que uma falácia. Obviamente, sou um grande fã dos filmes de Bond. Na verdade, acabei de assistir novamente ao mais recente, Sem Tempo para Morrer. Quero dizer, seria um trabalho incrível, não seria?”

O que Sam Heughan disse sobre um James Bond jovem podia não estar nos planos da produtora ainda no início dos anos 2000, mas de fato pode estar em desenvolvido para um futuro não tão distante assim.

Descobrimos em entrevista recente à revista Total Film que Tom Holland, em reuniões com a Sony Entertainment, sugeriu uma ideia de filme com um novo James Bond.

Ele disse: “Tive uma reunião com a Sony, depois ou durante Homem-Aranha 2, para apresentar essa ideia de um jovem filme de Bond que eu criei. Era a história de origem de James Bond. Realmente não fazia sentido. Não funcionou. Era o sonho de uma criança, e não acho que o espólio de Bond [estava] particularmente interessado.”

E por mais que a ideia de Holland não tenha sido aceita, foi essencial para a Sony adaptar a série de videogames Uncharted como uma franquia cinematográfica que visita as origens do personagem, e obviamente o astro ficou com o papel principal.

Uncharted: Fora do Mapa está em cartaz nos cinemas.