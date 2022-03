Ator ucraniano morre aos 33 anos após bombardeio russo

O ator ucraniano Pavlo Li, mais conhecido como Pasha Lee, faleceu aos 33 anos enquanto batalhava contra o exército russo. Ele se tornou soldado com a invasão do país nos últimos dias.

Lee morreu em meio ao bombardeio da cidade Irpin com morteiros russos. A informação partiu do Festival Internacional de Cinema de Odessa, também na Ucrânia.

O festival fez um memorial para ele ao listar os trabalhos dele no Cinema, incluindo papeis em Shtolnya, Zvychayna Sprava, The Fight Rules, Meeting of Classmates e mais.

Ele também trabalhou em comerciais de televisão, além de ter atuado como dublador. Não bastasse isso, ainda era compositor e ator de teatro.

O Festival de Odessa escreveu: “Pedimos à comunidade mundial que ajude a Ucrânia na luta contra a Rússia e pare a guerra. Pedimos que você feche o céu sobre a Ucrânia imediatamente e continue boicotando o cinema russo”.

Morte trágica

Não está claro quando ele se juntou às forças armadas ucranianas – mas é relatado que Lee serviu em uma unidade de defesa territorial.

Essa unidade, aparentemente, viu ação em Irpin, uma área que estava sitiada durante todo o fim de semana – como muitos viram em primeira mão de maneira brutal.

A atriz ucraniana Anastasiya Kasilova, uma de suas colegas de elenco, lamentou sua morte, escrevendo nas redes sociais:

“Pasha Li morto durante o bombardeio em Irpin, defendendo a Ucrânia. Ele é um ator, apresentador de TV, meu colega e um bom conhecido… Não faz muito tempo, filmamos juntosum teaser para um filme infantil… Nunca perdoe!”.