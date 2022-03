Atriz de Grey’s Anatomy revela experiência com depressão e ansiedade

Sandra Oh, de Killing Eve e Grey’s Anatomy, se abriu sobre suas experiências com depressão e ansiedade quando criança, enquanto promove o novo filme Red: Crescer é uma Fera, da Pixar.

No longa-metragem em animação, Mei se transforma em um panda vermelho gigante quando sente alguma forte emoção, e Oh admitiu que podia ver semelhanças com a filha de sua personagem.

“Honestamente, eu me identifico profundamente com Mei porque sinto que passei minha vida inteira tentando gerenciar meu panda interior”, disse ela ao Entertainment Tonight.

“Eu tive muita depressão, muita ansiedade, não acho que necessariamente eu tinha esse tipo de linguagem. Nesse ponto, eu diria que era uma criança muito emocional e, obviamente, fiz uma carreira com isso”.

Red: Crescer é uma Fera é a nova produção da Pixar

Leia abaixo a sinopse de Red: Crescer é uma Fera.

“Em Red: Crescer é uma Fera, Mei Lee é uma garota de 13 anos que está dividida entre continuar sendo a filha zelosa de sua mãe e viver o caos da adolescência. Sua mãe protetora, e um pouco autoritária, Ming, nunca está longe dela — o que acaba se tornando uma realidade infeliz para a adolescente.”

“E como se mudanças nos seus interesses, relacionamentos e corpo não bastassem, sempre que ela perde o controle dos seus sentimentos (o que é praticamente sempre), ela se transforma em um panda vermelho gigante.”

Red: Crescer é uma Fera, da Pixar, chega ao Disney+ em 11 de março.

