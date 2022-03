Atriz de Harry Potter dá à luz gêmeos

A atriz Scarlett Byrne, que participou da franquia Harry Potter, deu à luz gêmeos.

A grande novidade foi compartilhada pelo marido da estrela, Cooper Hefner, através do Instagram.

Scarlett Byrne interpretou a personagem Pansy Parkinson em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 e Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2.

Ela também participou da popular série The Vampire Diaries.

Confira abaixo a postagem de Cooper Hefner no Instagram.

Daniel Radcliffe revela que tinha crush por atriz mais velha de Harry Potter

Daniel Radcliffe tinha um crush por Helena Bonham Carter, atriz que trabalhou com ele na franquia Harry Potter. A atriz é cerca de 23 anos mais velha do que o ator.

Daniel Radcliffe voltou a comentar sobre esse assunto em entrevista com a People.

Ele já havia admitido o seu crush por Helena Bonham Carter durante o especial Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts.

“Nos últimos meses, depois da reunião, eu mandei uma mensagem para Helena. Acho que quando eu estiver de volta a Londres, certamente vamos tentar sair em algum momento.”

Helena Bonham Carter entrou para a franquia em Harry Potter e a Ordem da Fênix.

Ela também apareceu em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 e Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2.

Outros trabalhos conhecidos de Helena Bonham Carter são Alice no País das Maravilhas, Clube da Luta, A Fantástica Fábrica de Chocolate e O Discurso do Rei, entre outros.

Filmes de Harry Potter estão disponíveis pela HBO Max.