Atriz de Harry Potter é levada ao hospital por problemas de saúde

Jessie Cave, que interpretou Lavender Brown nos filmes de Harry Potter, foi hospitalizada ao contrair COVID-19 no terceiro trimestre da gravidez.

A atriz está grávida do quarto filho com Alfie Brown, tendo revelado essa informação ao público no início de dezembro de 2022.

Continua depois da publicidade

Cave publicou uma foto dela em uma cama de hospital, mostrando apenas as pernas. Na legenda ela relatou um pouco do que sente.

A estrela de Harry Potter, Jessie Cave, foi levada ao hospital devido a um susto de saúde relacionado ao COVID-19 no terceiro trimestre de sua gravidez.

“Triagem, mais uma vez … Alguém mais teve COVID no 3º trimestre e foi atingida como uma tonelada de tijolos por semanas?”, diz a legenda da foto.

Esse não é a primeira experiência da atriz de Harry Potter com COVID-19. O filho mais novo dela testou positivo para a doença em janeiro. Veja a publicação no Instagram, abaixo.

Maggie Smith não gostou de gravar Harry Potter

Nem todos atores gostam de todos papéis, mesmo aqueles mais famosos. Maggie Smith, por exemplo, ficou dividida com o trabalho de Miverna McGonagall na franquia Harry Potter.

O What Culture relembrou entrevistas antigas da atriz. Nelas, Maggie Smith conta como ficou grata com o trabalho em Harry Potter, apesar de não ter sentido que fez uma grande atuação.

“Estou extremamente grata pelo trabalho em Harry Potter e em Downton Abbey, mas não é o que posso chamar de satisfatório. Eu não senti que estava atuando”, declarou a estrela.

Mesmo com essa visão, os fãs amam o trabalho de Maggie Smith na franquia Harry Potter. Para a atriz, a caracterização também demandava bastante.

“Eu achava exaustivo usar aqueles chapéus. Eles são os mais pesados do mundo. Eu tinha um chapéu, parecia o Albert Hall, era muito grande e pesado. Eu fiquei na neve por uma semana com aquele chapéu para Harry Potter e sentando dia após dia no trailer com aquilo – isso não te deixa feliz”, relatou ainda a atriz.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.