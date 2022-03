Atriz de série do Superman morre aos 54 anos

Estrela com papel em Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman, Farrah Forke morreu aos 54 anos, de acordo com o Hollywood Reporter. Foi revelado apenas que ela faleceu devido a complicações de um câncer.

Farrah Forke interpretou Mayson Drake em Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman. A série fez grande sucesso na TV durante os anos 90.

Farrah Forke também esteve em Kate’s Addiction, Viagem ao Centro da Terra e Pânico no Ar, entre outros trabalhos.

Estrela também teve trabalho de voz em Liga da Justiça Sem Limites

Curiosamente, além da participação em Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman, a atriz também teve outro papel na DC, dando voz à personagem Grande Barda em Liga da Justiça Sem Limites.

Essa série animada, aliás, foi o último trabalho de sua carreira. A estrela tinha se aposentado em 2005.

Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman está agora disponível na HBO Max.