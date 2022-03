Atriz de The Boys é agredida em possível ataque racista

Um caso lamentável aconteceu com Karen Fukuhara, estrela de The Boys. No Instagram, a atriz contou que foi agredida em um possível ataque racista.

Karen Fukuhara, que é de origem japonesa, foi atingida na cabeça, do nada, por um homem enquanto andava na rua.

A atriz de The Boys disse que está bem fisicamente, mas lamentou o ocorrido e explicou que, embora não goste de compartilhar detalhes de sua vida pessoal, achou que era importante contar a história.

Ela escreveu que estava andando na rua para comprar um café, quando de repente um homem bateu com força na parte de trás da sua cabeça. O ataque veio do nada.

Quando a atriz se virou, o homem começou a vir em sua direção enquanto gritava, mas acabou se afastando.

Karen Fukuhara contou que é a primeira vez que ela é atacada dessa maneira, embora ela já tenha sido vítima de insultos raciais e ações ofensivas.

A atriz pediu que as pessoas parem com o ódio contra asiáticos. Confira abaixo a sua postagem completa no Instagram.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas no Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022.