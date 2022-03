Belíssima: Kaley Cuoco de Big Bang Theory está de cabelo novo; veja

Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, terminou as filmagens da segunda temporada de The Flight Attendant e agora fez mudança no cabelo.

Conforme publicou no stories do Instagram, ela fez luzes, deixando os cabelos ainda mais claros. Pelo que escreveu na legenda, foi a prima dela, Kristin Anne Mills, quem trabalhou no cabelo da atriz.

“Quando sua prima vem e pinta seu cabelo como uma profissional. Obrigada @Kristinannemills!!!”, escreveu Kaley Cuoco na legenda.

A foto publicada pela atriz de The Big Bang Theory é uma selfie dela com uma das mãos na boca, com unhas verdes à mostra e o cabelo já no novo tom.

Veja abaixo.

Atriz de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco está feliz após divórcio

Em setembro de 2021, Kaley Cuoco, a eterna Penny de The Big Bang Theory, decidiu se separar de Karl Cook. Após dar início ao processo de divórcio, a atriz estaria feliz.

A US Weekly afirma que Kaley Cuoco está lidando da melhor forma com o fim do casamento de três anos. Focada na atuação, a estrela de The Big Bang Theory não estaria abalada pela relação não ter funcionado.

“Ela está muito feliz onde está na vida. Ela recebe muitos presentes, como flores e chocolates, de amigos, familiares e da equipe dela”, afirmou a publicação.

No momento, Kaley Cuoco estaria focada gravando a segunda temporada de The Flight Attendant. Assim como The Big Bang Theory, o seriado está no HBO Max.

Sobre a relação com o agora ex, o site diz que a intérprete de Penny e Karl Cook “estão em bons termos”. Além disso, o processo de divórcio é “amigável”.

Kaley Cuoco pode ser vista em The Big Bang Theory e The Flight Attendant, ambas as séries estão disponíveis no HBO Max.