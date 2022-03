Brasil compara Will Smith dando tapa em Chris Rock com meme do Batman e Robin

A noite do Oscar foi extremamente agitada neste domingo, 27 de março.

Além da entrega dos prêmios, com destaque para as seis estatuetas de Duna e a vitória de No Ritmo do Coração na categoria principal, o evento foi marcado ainda pela briga entre Will Smith e Chris Rock após o comediante fazer piada com doença da esposa do vencedor do Oscar de Melhor Ator.

Apesar de ter sido um momento sério e que rendeu grandes e válidas discussões nas redes sociais quanto aos limites do humor, alguns espectadores do momento também usaram a internet para fazer uma comparação entre a cena da vida real e o popular meme dos quadrinhos, em que Batman dá um tapa na cara de Robin.

Confira os memes feitos pelos brasileiros:

Morreu meme do Batman

Nasceu meme do Will Smith pic.twitter.com/04T51VKwMU — Giancarlo Rufatto (@rufatto) March 28, 2022

Repercussão na gringa

Ao redor do mundo, o momento também rendeu o mesmo meme, confira alguns dos comentários:

“Parece que o Will Smith está fazendo audição para o papel de Batman”

“Will Smith 100% deveria ser o próximo Batman”

O que achou das comparações?