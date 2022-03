Bruce Willis anuncia pausa na carreira após diagnóstico de doença

Uma notícia muito triste para os fãs de cinema.

Nesta quarta-feira, 30 de março, a família de Bruce Willis divulgou que o ator de 66 anos está se afastando de sua carreira após ser diagnosticado com afasia.

Segundo o We Got this Covered, a condição é “um distúrbio de linguagem causado por danos cerebrais que muitas vezes podem afetar a capacidade de comunicação de uma pessoa”.

Nas últimas semanas, circularam rumores de que Willis estava sofrendo de dificuldades cognitivas que o obrigavam a usar um fone de ouvido para transmitir suas falas nos sets, e a informação foi confirmada.

Bruce Willis está se afastando da carreira de ator

Quem divulgou a notícia foi Rumer Willis, filha de Bruce, em seu perfil oficial no Instagram. Ela escreve, em nome de toda a família:

“Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele.”

O texto continua: “Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos trazer seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para você, assim como você significa para ele. Como Bruce sempre diz, ‘viva’, e juntos planejamos fazer exatamente isso.”

Desejamos forças ao ator!