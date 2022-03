Chris Rock fala pela primeira vez sobre tapa que recebeu de Will Smith

Chris Rock quebrou o silêncio sobre o tapa que recebeu de Will Smith no Oscar 2022.

Mas se você estava esperando uma longa declaração ou um forte desabafo, pode acabar se decepcionando.

De acordo com o Comic Book, Chris Rock tocou no assunto durante uma apresentação de comédia em Boston.

O comediante prometeu que revelará seus pensamentos sobre a situação com Will Smith em breve, mas que por enquanto prefere focar nas apresentações que já tinha escrito.

Chris Rock não quer falar muito por enquanto

“Como foi o final de semana de vocês? Eu não vou falar muito sobre o que aconteceu, então se você veio para ouvir isso, eu tenho um show inteiro que escrevi antes desse fim de semana.”

“Eu ainda estou processando o que aconteceu. Então, em algum momento, eu vou falar disso, e será sério e engraçado.”

Will Smith recentemente compartilhou um pedido de desculpas, dizendo que se arrepende de sua atitude com Chris Rock.

A Academia agora está analisando o que fará com Will Smith, e existe a possibilidade de que ele seja excluído do Oscar.