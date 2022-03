Chris Rock responde tapa de Will Smith no Oscar 2022

O tapa de Will Smith em Chris Rock continua sendo comentado dias após o Oscar 2022 e o comediante quebrou o silêncio acerca do ocorrido.

Em apresentação standup em Boston, Rock falou pela primeira vez sobre o ocorrido, embora não tenha entrado em detalhes no assunto.

“Bom, como foi o fim de semana de vocês? Eu não tenho muitas piadas sobre o que aconteceu. Então, se você veio para ouvir isso, me desculpe, porque tenho todo um outro show que já estava escrito antes desse fim de semana”, disse o comediante (via Variety).

“Ainda estou processando o que aconteceu, então vou falar dessa m*rda em outro momento. Vai ser sério, mas também engraçado”, continuou Chris Rock.

Will Smith pede desculpas para Chris Rock após tapa no Oscar

Por meio do Instagram, Will Smith compartilhou um pedido de desculpas para o comediante Chris Rock após o tapa no Oscar 2022.

Leia abaixo o que Will Smith disse em seu pedido de desculpas para Chris Rock.

“A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e eu reagi emocionalmente.”

“Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade.”

“Também gostaria de pedir desculpas à Academia, aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a Família Williams e minha Família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós.”

“Eu sou um trabalho em andamento.”

Will Smith venceu o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em King Richard: Criando Campeãs.

