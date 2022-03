Chris Rock se desculpou com apresentadora do Oscar após incidente com Will Smith

Em uma entrevista no Ellen DeGeneres Show, Wanda Sykes, uma das apresentadoras do Oscar 2022, revelou que Chris Rock se desculpou com ela após o tapa recebido de Will Smith.

Wanda Sykes não entendeu inicialmente por que Chris Rock estava se desculpando, mas ele explicou que era porque o incidente ofuscou o bom trabalho que as apresentadoras vinham fazendo.

“Espero que ele não se importe que eu diga, mas eu vi Chris e assim que eu fui até ele, a primeira coisa que ele fez foi pedir desculpas. Eu perguntei por que ele estava se desculpando.”

“Então ele disse que era para ser a nossa noite e que estávamos fazendo um ótimo trabalho. Mas agora as pessoas só iam falar daquilo.”

Crítica à atitude de Will Smith

Wanda Sykes disse que Chris Rock é uma pessoa humilde e criticou a atitude de Will Smith.

“Foi doentio. Eu me senti enojada e ainda estou um pouco traumatizada.”

“Eles deixaram Will ficar para aproveitar o resto do show e aceitar o seu prêmio. Isso envia a mensagem errada.”

“Quando você agride alguém, deve ser levado para fora e pronto. Mas eles deixaram ele ficar, o que eu achei nojento.”

Wanda Sykes acrescentou: “Nós éramos as apresentadoras. Ninguém nos pediu desculpas.”

“Nós trabalhamos muito duro para montar esse show”, disse.