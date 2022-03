Daniel Radcliffe pisou com a namorada pela 1ª vez em anos no tapete vermelho

Daniel Radcliffe, astro de Harry Potter, é um daqueles atores que gostam de manter sua vida pessoal em privado. Ele namora com Erin Darke, que também é atriz, mas raramente são vistos juntos.

Eles se conheceram nas gravações do filme Versos de um Crime (Kill Your Darlings), onde interpretaram Allen Gisberg e Gwendolyn, e vivem um romance quieto desde então.

Desde o Tony Awards de 2014 o casal não era visto junto em uma cerimônia de tapete vermelho, mas voltaram aos centros dos holofotes recentemente, para o evento de lançamento de Cidade Perdida, novo filme de Daniel com Sandra Bullock, Channing Tatum e grande elenco.

Confira uma foto dos pombinhos abaixo:

O relacionamento “secreto” de Daniel Radcliffe

Apesar de não ser segredo aos fãs que Daniel Radcliffe e Erin Darke namoram há quase uma década, eles são tão silenciosos quanto ao seu relacionamento que é fácil esquecer que os dois estão juntos.

Sua vida amorosa também não parece ser tão turbulenta quanto a de celebridades como Kim Kardashian e Kanye West, por exemplo, que embora tenham terminado seu relacionamento já há algum tempo, continuam estampando manchetes de tabloides com as as constantes intrigas entre os dois.

Daniel e Erin, no entanto, parecem viver confortavelmente longe dos holofotes e, se algum fã ainda tinha dúvida de em qual pé os dois estão, o tapete vermelho ajudou a respondê-la: sim, o casal ainda está firme e forte!

A Cidade Perdida estreia em abril de 2022 nos cinemas do Brasil.