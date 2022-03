Diretora defendeu Keanu Reeves de insultos no início de sua carreira

Nos dias de hoje, Keanu Reeves é um ator tão influente e aclamado que chega a ser difícil imaginar que o início de sua carreira foi recheado de críticas. No entanto, mesmo em meio a todas as dificuldades que enfrentou em seus primeiros anos de Hollywood, o ator sempre teve alguém ao seu lado: Kathryn Bigelow.

Diretora de cinema conhecida por filems como Guerra ao Terror e A Hora Mais Escura, a cineasta Kathryn Bigelow foi ainda a principal mente por trás do filme Caçadores de Emoção, de 1991, estrelado por Keanu Reeves, Patrick Swayze e grande elenco. Mas você sabia que os produtores do filme não queriam Keanu Reeves no projeto?

Enquanto hoje em dia os estúdios lutam para entrar na disputada agenda do astro, no início dos anos 90 os produtores se recusavam a ter o jovem Reeves em seu filme, e quem conta essa história é James Cameron, que era casado com a diretora Kathryn Bigelow na época.

Cameron diz: “[Bigelow] foi para o tatame por Keanu Reeves. Tivemos uma reunião em que os executivos da Fox estavam dizendo ‘Keanu Reeves em um filme de ação? Com base no que? Bill & Ted?”. Eles estavam insultando ele. Mas ela insistiu que ele poderia ser uma estrela de ação.”

Keanu Reeves em ​ação

E, ao que sabemos hoje, com base em Matrix, John Wich e outros filmes de sua carreira, Bigelow estava muito certa sobre Keanu Reeves.

Kathryn Bigelow foi sua primeira grande apoiadora quando todos desacreditam de seus talentos, e Cameron revela que, ainda que inicialmente também não tinha visto grande potencial nele, apoiou a decisão de Bigelow frente ao projeto.

Ele conta: “Eu a apoiei na reunião, mas quando saímos, eu estava pensando: ‘Baseado em quê?’ Ela era sua treinadora olímpica. Ele deveria enviar a ela uma garrafa de champanhe todos os anos, para agradecê-la.”

Reeves é hoje um dos maiores astros dos filmes de ação e, depois de vermos Matrix Resurrections nos cinemas no final de 2021, nos preparamos agora para a estreia de John Wick 4, que aos cinemas em março de 2023.