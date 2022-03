Estúdio da Saga Crepúsculo era contra romance de Pattinson e Stewart, revela atriz

Segundo Ashley Greene, o estúdio da Saga Crepúsculo era contra o romance de Kristen Stewart e Robert Pattinson.

A atriz fez a revelação em seu podcast The Twilight Effect.

“O estúdio desaconselhou. Eles perceberam o sucesso que Crepúsculo teve e a última coisa que eles queriam era que o casal se juntasse e depois passasse a se odiar depois que terminasse.”

“A química poderia acabar. Eu meio que entendo esse ponto de vista, mas, ao mesmo tempo, você é colocado nessas situações em que é uma história de amor épica e é difícil não desenvolver sentimentos.”

Famoso ex-casal

Robert Pattinson e Kristen Stewart namoraram por alguns anos enquanto trabalhavam na Saga Crepúsculo.

Curiosamente, a preocupação do estúdio chegou perto de virar realidade: o relacionamento deles terminou de uma maneira considerada escandalosa na época, com Kristen Stewart sendo flagrada com o diretor Rupert Sanders, com quem havia trabalhado em Branca de Neve e o Caçador.

No entanto, isto aconteceu em uma época em que a Saga Crepúsculo estava chegando ao fim.

Ainda assim, Robert Pattinson e Kristen Stewart não passaram a se odiar ou algo do tipo, com relatos de que eles ainda têm muito respeito um pelo outro.

Kristen Stewart, em especial, constantemente elogia o ex-namorado em suas entrevistas.

Filmes de Crepúsculo estão disponíveis pela Netflix.